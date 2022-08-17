Жительница Новосибирска рассказала о работе в службе доставки

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Девушка-курьер — о заработке, реакции заказчиков-мужчин и физической нагрузке.

Влада работает в новосибирской службе доставки больше года: девушка устроилась курьеркой, когда ей был 21 год — тогда она была студенткой юридического факультета и искала работу, которую можно совмещать с очным обучением. На тот момент у Влады уже была собственная машина, которая позволила занять позицию автокурьера: на ней она продолжает работать и сейчас.

Спустя год за неделю работы по восемь часов в графике «5/2» она зарабатывает примерно 10 тысяч рублей, то есть около 40 тысяч ежемесячно.

«Сколько часов отработаешь, столько и получишь, поэтому при желании можно зарабатывать и 60 000, и 80 000 в месяц», — рассказала она Сиб.фм.

Девушка отметила, что наличие автомобиля позволило снизить физическую нагрузку: заполненные продуктами терморюкзаки она несёт к машине, а после до квартиры заказчика.

«В среднем рюкзак весит до 10 килограммов, но в моей практике количество заказанного доходило и до 30 килограммов», — поделилась Влада.

Девушка не скрывает: некоторые из заказчиков-мужчин действительно озвучивают комплименты, а иногда и просят её номер. В таких ситуациях Влада вежливо отказывается от дальнейшего знакомства, хотя регламент её места работы не запрещает коммуникацию такого рода, если инициатива исходит от заказчика.

По словам Влады, потенциально возможны и конфликтные ситуации, но за год её работы каких-лбио негативных историй не произошло.

«Для этих случаев у нас есть линия заботы курьеров, куда ты можешь обратиться в любой момент, и тебе помогут. Товароведы и директор тоже всегда на связи», — уточнила девушка.

О том, каким образом девушки-курьеры могут спастись из опасных для жизни ситуаций, и почему эта работа может затягивать на несколько лет, читайте в полном материале Сиб.фм.