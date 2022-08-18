40-летняя пассажирка Hyundai пострадала в ДТП с кроссовером Geely на Димитровском мосту в Новосибирске

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Пассажирку Hyundai Solaris госпитализировали с травмами различной степени тяжести после столкновения с внедорожником Geely Coolray на Димитровском мосту в Новосибирске вечером 17 августа.

В ГИБДД по Новосибирской области прокомментировали ДТП, случившееся поздним вечером 17 августа на Димитровском мосту: там столкнулись кроссовер Geely Coolray под управлением 39-летнего водителя и Hyundai Solaris с водителем 27 лет. Как сообщили в ведомстве, авария произошла напротив дома 55/1 по улице Моторная: водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП госпитализация потребовалась его 40-летней пассажирке.

На записях с места происшествия видно, что пострадавший Hyundai брендирован стикерами, обозначающими его принадлежность к сервису такси Uber.

По информации сообщества «АСТ-54», женщину доставили в лечебное учреждение с переломом ноги, ушибом груди и черепно-мозговой травмой. Отмечается, что у водителя тоже была зафиксирована травма головы, но от госпитализации он отказался.

Ранее Сиб.фм писал о ДТП на левобережье Новосибирска, произошедшее в ночь на 18 августа: около ТЦ «МЕГА» автобус ПАЗ столкнулся с Subaru и перевернулся на бок.