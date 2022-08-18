Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

40-летняя пассажирка Hyundai пострадала в ДТП с кроссовером Geely на Димитровском мосту в Новосибирске

Фото 40-летняя пассажирка Hyundai пострадала в ДТП с кроссовером Geely на Димитровском мосту в Новосибирске
Фото 40-летняя пассажирка Hyundai пострадала в ДТП с кроссовером Geely на Димитровском мосту в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Пассажирку Hyundai Solaris госпитализировали с травмами различной степени тяжести после столкновения с внедорожником Geely Coolray на Димитровском мосту в Новосибирске вечером 17 августа.

В ГИБДД по Новосибирской области прокомментировали ДТП, случившееся поздним вечером 17 августа на Димитровском мосту: там столкнулись кроссовер Geely Coolray под управлением 39-летнего водителя и Hyundai Solaris с водителем 27 лет. Как сообщили в ведомстве, авария произошла напротив дома 55/1 по улице Моторная: водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП госпитализация потребовалась его 40-летней пассажирке.

На записях с места происшествия видно, что пострадавший Hyundai брендирован стикерами, обозначающими его принадлежность к сервису такси Uber.

По информации сообщества «АСТ-54», женщину доставили в лечебное учреждение с переломом ноги, ушибом груди и черепно-мозговой травмой. Отмечается, что у водителя тоже была зафиксирована травма головы, но от госпитализации он отказался.

Ранее Сиб.фм писал о ДТП на левобережье Новосибирска, произошедшее в ночь на 18 августа: около ТЦ «МЕГА» автобус ПАЗ столкнулся с Subaru и перевернулся на бок.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
димитровский мост
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23011
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
18784
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
16143
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15977
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
12575
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11512
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10864
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*