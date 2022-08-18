Автобус ПАЗ перевернулся на бок в ДТП с Subaru в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Ночью 18 августа автобус «лёг» на бок после столкновения с Subaru на левом берегу Новосибирска.

В ночь с 17 на 18 августа рядом с торговым центром МЕГА зафиксировали аварию: там столкнулись автобус ПАЗ и Subaru. В результате ДТП автобус перевернулся на боковую сторону. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Одна из жительниц отметила, что в ДТП было три участника: во время аварии её Toyota Raum находилась в ожидании разрешающего сигнала светофора на улице Аникина.

«Стою в левом ряду, никого не трогаю... Слышу удар, осколки пластика, и смотрю — на мою машину начинает в замедленном действии падать автобус боком. Слава богу, я среагировала и максимально вырулила вправо, тем самым спасла себе жизнь. Машину, правда, автобус всё равно по касательной задел», — написала она в комментариях к публикации.

На момент написания публикации информации о пострадавших и обстоятельствах аварии нет.

Ранее Сиб.фм писал о смертельном ДТП на автодороге «Сибирь», где столкнулись LADA Vesta и грузовик DAF.