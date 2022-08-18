Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

5-летняя девочка умерла при падении с самоката в детсаде Новосибирска 18 августа

Фото 5-летняя девочка умерла при падении с самоката в детсаде Новосибирска 18 августа
Фото 5-летняя девочка умерла при падении с самоката в детсаде Новосибирска 18 августа

Фото: Depositphotos

Пятилетняя девочка умерла при падении с самоката в детском саду в Новосибирске.

Днём 18 августа в детском саду в Советском районе Новосибирска девочка каталась на самокате, упала и умерла. Об этом сообщает издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место медицинские работники пытались спасти ребенка, но не смогли.

Министерство образования Новосибирской области сообщает, что департамент образования НСО создал комиссию, которая уже выехала на место происшествия и начала проверку. Также ведется педагогическое расследование.

Напомним, ранее 5-летняя девочка получила травму головы в ДТП с автобусом №13. Mazda 3 перестраивалась в крайнюю левую полосу и столкнулась с автобусом № 13. При столкновении 5-летняя пассажирка автобуса получила ушиб головы.

Также сообщалось, что пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области. Школьница выжила. Сейчас подозреваемая в нападении находится под стражей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23185
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
19399
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
16298
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
16134
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
12820
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11869
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
11774
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение