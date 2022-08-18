5-летняя девочка умерла при падении с самоката в детсаде Новосибирска 18 августа

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Пятилетняя девочка умерла при падении с самоката в детском саду в Новосибирске.

Днём 18 августа в детском саду в Советском районе Новосибирска девочка каталась на самокате, упала и умерла. Об этом сообщает издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место медицинские работники пытались спасти ребенка, но не смогли.

Министерство образования Новосибирской области сообщает, что департамент образования НСО создал комиссию, которая уже выехала на место происшествия и начала проверку. Также ведется педагогическое расследование.

Напомним, ранее 5-летняя девочка получила травму головы в ДТП с автобусом №13. Mazda 3 перестраивалась в крайнюю левую полосу и столкнулась с автобусом № 13. При столкновении 5-летняя пассажирка автобуса получила ушиб головы.

Также сообщалось, что пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области. Школьница выжила. Сейчас подозреваемая в нападении находится под стражей.