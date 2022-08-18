6 пассажиров госпитализировали после массового ДТП с ВАЗом в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

Четверо взрослых и двое детей пострадали в результате аварии с участием Lada, Toyota и Subaru в Ордынском районе.

Утром 18 августа на 64 километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе произошло массовое ДТП: там столкнулись Lada, Toyota и Subaru. По информации регионального ГИБДД, 60-летний водитель Lada выехал на встречную полосу трассы, где и столкнулся со встречными автомобилями.

Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, после ДТП в лечебное учреждение госпитализировали шесть человек, среди которых были двое детей. Травмы получили водитель ВАЗ, а также находившийся в салоне 38-летний мужчина и 16-летняя девушка. В Subaru пострадали 40-летний водитель, 41-летняя пассажирка и 11-летний мальчик.

«На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм сообщал о 40-летней пассажирке Hyundai, которая пострадала в ДТП с кроссовером Geely на Димитровском мосту.