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«Адский шеф»: повара из Новосибирска примут участие в битве поваров на необитаемом острове

Фото «Адский шеф»: повара из Новосибирска примут участие в битве поваров на необитаемом острове
Фото «Адский шеф»: повара из Новосибирска примут участие в битве поваров на необитаемом острове

Фото: ТНТ

На телеканале «Пятница!» стартовала премьера «Адский шеф» – экстремальное кулинарное реалити, в котором Константин Ивлев выйдет за пределы кухни.

Главный шеф страны выберет двадцать пять поваров и отправится с ними на необитаемый остров. Тот, кто лучше всех справится с готовкой в экстремальных условиях дикой природы, попадёт в кулинарную Академию шефа и продолжит борьбу за звание лучшего повара страны.

Фото «Адский шеф»: повара из Новосибирска примут участие в битве поваров на необитаемом острове 2

В числе участников «Адского шефа» оказались сразу две девушки из Новосибирска: 28-летняя Мария Труханова и 29-летняя Яна Фомина.

Мария — фуд-блогер. Ради любви аудитории и большой популярности девушка готова на все, даже составить конкуренцию шефу на кухне.

Ее землячка Яна владеет кулинарной студией и двумя ресторанами. Девушка начала развивать свой бизнес после создания кулинарного блога. Считает, что ресторан – это театр, и поданное блюдо гостю – его неотъемлемая часть.

На проекте жительницам Новосибирска, как и другим участникам, предстоит готовить в лесу и в горах, в метрополитене, театре, картинг-клубе и других неожиданных местах. Лучший повар «Адского шефа» получит денежный приз.

Фото «Адский шеф»: повара из Новосибирска примут участие в битве поваров на необитаемом острове 3

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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