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общество

Девятилетний мальчик пропал в Заельцовском районе Новосибирска

Фото Девятилетний мальчик пропал в Заельцовском районе Новосибирска
Фото Девятилетний мальчик пропал в Заельцовском районе Новосибирска

Фото: «ЛизаАлерт»

В Новосибирске девятилетний мальчик убежал от матери в больнице и пропал.

18 августа 9-летний Егор Писанко пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Ребенок был в больнице с матерью. Он вырвался от нее и убежал в неизвестном направлении. Ранее он не убегал, телефона с собой не имеет. Волонтеры отправились на его поиски в 19:00.

Приметы ребенка: рост 140 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Одежда: бордовая кофта на молнии с капюшоном, темно-синие джинсы, синие туфли.

Заявление о пропаже также поступило в отдел полиции №3 «Заельцовский». Сотрудники полиции приступили к поиску ребенка.

Напомним, вчера потерявшуюся 10-летнюю девочку в клетчатой одежде нашли за несколько часов. Поисковики поблагодарили Искитимскую епархию за здание, в котором разместились добровольцы.

Другую пропавшую девочку искали 2 месяца, но в итоге нашли живой и вернули родителям.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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