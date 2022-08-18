Поиски 10-летней девочки в клетчатой одежде остановили в Новосибирской области

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»
Вечером 17 августа поисковый отряд прекратил розыск 10-летней Валерии Протас из Искитима — девочку обнаружили живой.
Поздним вечером 17 августа на территории Новосибирской области завершили поиски 10-летней Валерии Протас: девочка из Искитима ушла в неизвестном направлении, не сказав родителям. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчезнувшую Валерию нашли живой.
Также поисковики поблагодарили Искитимскую епархию за здание, в котором разместились добровольцы.
Ранее Сиб.фм писал о завершении поисков 16-летней девушки: её разыскивали больше двух месяцев.
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