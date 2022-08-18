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общество

Поиски 10-летней девочки в клетчатой одежде остановили в Новосибирской области

Фото Поиски 10-летней девочки в клетчатой одежде остановили в Новосибирской области
Фото Поиски 10-летней девочки в клетчатой одежде остановили в Новосибирской области

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Вечером 17 августа поисковый отряд прекратил розыск 10-летней Валерии Протас из Искитима — девочку обнаружили живой.

Поздним вечером 17 августа на территории Новосибирской области завершили поиски 10-летней Валерии Протас: девочка из Искитима ушла в неизвестном направлении, не сказав родителям. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчезнувшую Валерию нашли живой.

Также поисковики поблагодарили Искитимскую епархию за здание, в котором разместились добровольцы.

Ранее Сиб.фм писал о завершении поисков 16-летней девушки: её разыскивали больше двух месяцев.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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