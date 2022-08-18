Экс-глава сельсовета Новосибирской области заплатит 150 тысяч за превышение полномочий

Фото Густаво Зырянова

В Искитимском районном суде поставили точку по делу бывшей главы Легостаевского сельсовета Новосибирской области Татьяны Рыбаковой: чиновница раздала социальное жильё, но отделалась штрафом.

Согласно материалам дела, Татьяна Рыбакова, являясь главой Легостаевского сельсовета, раздала социальное жильё вовсе не тем, кто в этом нуждался. Договоры, подписанные её рукой, и стали предметом рассмотрения в суде.

Татьяна Рыбакова осталась без работы и попала под уголовное преследование. Бывшую чиновницу обвинили по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Согласно санкции статьи, ей грозило до семи лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей. Приговор в отношении бывшей чиновницы оказался значительно мягче.

«Приговором суда установлено, что Рыбакова Т.Н. являясь главой Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области подписала договоры социального найма жилых помещений в пользу лиц, не признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и не внесенных в очередь нуждающихся в жилых помещениях. Рыбаковой Т.Н. назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — сообщили в Искитимском районном суде.

Кстати, сегодня, 18 августа, во время пресс-конференции в ТАСС прокуроры рассказали и о новых случаях коррупции в 2022 году. Так, иски поданы на действующего главу сельсовета и на бывшего главу поселения.