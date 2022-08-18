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Прокуроры нашли в Новосибирской области чиновников, незаконно обогатившихся на 50 млн

Фото Прокуроры нашли в Новосибирской области чиновников, незаконно обогатившихся на 50 млн
Фото Прокуроры нашли в Новосибирской области чиновников, незаконно обогатившихся на 50 млн

Фото: pixabay.com

Начальники профильных подразделений прокуратуры Новосибирской области рассказали о состоянии преступности в 2022 году: выросло количество убийств, стало больше и коррупционных дел.

О том, брали ли новосибирские чиновники взятки, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павел Илык. Прокурор отметил, что за первое полугодие 2022 года выявлено 579 нарушений коррупционной направленности, к ответственности привлечены 215 человек. Эта цифра существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

«На 22% увеличилось количество коррупционных преступлений. Преобладают 159 и 160 статьи в основном. К ответственности привлечены 55 чиновников»,

- отметил Павел Илык.

Как отметил прокурор, в основном это муниципальные служащие, сотрудники ГУФСИН и почтовых отделений. Также подано три иска на общую сумму в 50 миллионов рублей.

«Поданы иски об обращении в доход государства имущества, на которое не предоставлены доказательства о приобретении их на законные доходы. Иски предъявлены к депутатам муниципального района, к действующему главе сельсовета и бывшему главе сельсовета», — добавил Павел Илык.

Также ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выросло количество убийств и преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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