Мигрантов в Новосибирске осудили за организацию фиктивных регистраций

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Группу мигрантов из ближнего зарубежья приговорили к лишению свободы и штрафу за незаконную регистрацию иностранных граждан на территории Новосибирской области.

18 августа в Следственном комитете региона сообщили о вынесении приговора группе мигрантов, которые неправомерным путём организовывали пребывание мигрантов в Новосибирске и области. Двум мужчинам и двум женщинам, трое из которых являлись уроженцами стран ближнего зарубежья, вынесли приговор по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой».

Как сообщили в новосибирском Следкоме, роли были чётко распределены между всеми участниками группы: они разыскивали иностранных граждан, которым был необходим фиктивный пакет документов, организовывали сдачу экзамена по владению русским языком, знания истории и основ законодательства России, а также получали фиктивные медицинские заключения, и подыскивали собственников жилых помещений, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства без фактического предоставления жилья. При этом группировка организовывала принятие фиктивных документов миграционным отделом с помощью связей с правоохранителями.

В ходе расследования все участники группы в полном объёме признали вину и дали признательные показания.

«Дзержинским районным судом г. Новосибирска вынесен обвинительный приговор в отношении трех фигурантов по делу. Двум мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, женщине — 2 года условно. Еще одна обвиняемая осуждена ранее Дзержинским районным судом, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в СК по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что оба приговора уже вступили в законную силу.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, почему жители боятся и отказываются сдавать квартиры в аренду приезжающим в Новосибирск мигрантам.