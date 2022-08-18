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Новосибирские застройщики вошли в ТОП ЖК-2022

Фото Новосибирские застройщики вошли в ТОП ЖК-2022
Фото Новосибирские застройщики вошли в ТОП ЖК-2022

Фото Максима Николаева

Строительные компании из Новосибирска заняли лидирующие позиции в рейтинге премии ТОП ЖК-2022.

В августе стали известны победители и призеры летнего конкурса ТОП ЖК-2022. В этом году в 15 номинациях приняло участие 420 проектов. В число победителей вошли и новосибирские застройщики.

Компании ЁЛКА Девелопмент присудили первое место в номинации «Лучшее дворовое пространство» за ЖК «Akadem Klubb».

«По строительным меркам компания недавно на рынке Новосибирска: в настоящее время один проект реализован, три на стадии строительства, и один готовится к запуску», — прокомментировал победу независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Один из застройщиков региона стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучшая среда для формирования добрососедства» и «Лучший отдельно стоящий детский сад от застройщика» — эти строчки достались компании Брусника. Кроме этого, этот застройщик стал призёром в номинации «Лучшая организация приквартирных террас».

«Жители Новосибирска надеются, что застройщик, как обычно, будет тиражировать свои лучшие практики во всех городах своего присутствия», — отметил аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Ранее Сергей Николаев прокомментировал влияние введённых санкций на динамику деятельности коммерческих предприятий в НСО.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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строительство
недвижимость
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