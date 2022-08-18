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общество

Прекращены поиски пропавшего 9-летнего мальчика в Новосибирске

Фото Прекращены поиски пропавшего 9-летнего мальчика в Новосибирске
Фото Прекращены поиски пропавшего 9-летнего мальчика в Новосибирске

Фото: «ЛизаАлерт»

Сотрудники полиции нашли пропавшего 10-летнего ребенка в Новосибирске.

18 августа в Заельцовском районе Новосибирска пропал ребенок. Спустя несколько часов его нашли сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка примерно за 3 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что мальчик убежал от матери в больнице и пропал. Он вырвался от нее и убежал в неизвестном направлении без телефона.

Также вчера потерявшуюся 10-летнюю девочку в клетчатой одежде нашли до окончания дня. Поисковики поблагодарили Искитимскую епархию за здание, в котором разместились добровольцы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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