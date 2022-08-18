Уголовное дело возбудили в Новосибирске после гибели девочки на самокате в детском саду

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело после гибели 5-летней девочки, которая каталась на самокате в детском саду.

18 августа в МБОУ ДОУ № 280 девочка упала с самоката и погибла. В связи с этим заведено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Происшествие произошло в детском саду № 280 на ОбьГЭС в Советском районе. По данным следствия, девочка каталась на детском двухколесном самокате без надзора сотрудников детсада, ударилась головой об асфальт и погибла на месте.

Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка и сотрудников детского сада. Также министерство образования и мэрия Новосибирска уже проводят проверку.

Напомним, ранее 5-летняя девочка получила травму головы в ДТП с автобусом №13. Mazda 3 перестраивалась в крайнюю левую полосу на улице Большевистская и столкнулась с автобусом № 13. При столкновении 5-летняя пассажирка автобуса получила ушиб головы.