В Новосибирской области подорожали значимые продукты питания

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Многие продукты питания стали дороже в первую неделю августа в Новосибирской области.

С начала 2022 года в Новосибирской области выросли цены на широко распространенные продукты питания. Новый скачок роста пришелся на первую неделю августа. Об этом сообщает статистика Министерства финансов РФ на сайте iMonitoring.

Подорожание продуктов объяснил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари в материале издания «АиФ-Новосибирск».

С 1 по 8 августа в Новосибирской области выросли цены на сливочное масло, куриное и свиное мясо, яблоки, сосиски, сыр и колбасу. За неделю килограмм сливочного масла в среднем вырос на 2,5% (21 руб 24 коп), а килограмм сосисок и сарделек — на 3,4% (13 руб 55 коп).

Средняя цена 1 кг яблок посреди урожайного сезона составляет 141 рубль. Они прибавили 5% к стоимости за неделю — и почти 30% с начала года.

С начала года сильнее прочих продуктов питания выросли цены на мясную продукцию (от 10% до 20%), молоко и кисломолочную продукцию (15-30%) и десерты (до 40%). Однако именно на эти виды товаров цена начала снижаться в августе.

«Это тренд по всей стране – инфляция в августе замедлилась, и даже стала отрицательной», — комментирует динамику цен Эдуард Коложвари.

Удержанию цен на импортные товары способствует стабильный курс рубля к доллару.

Подорожание некоторых товаров эксперт объясняет спецификой Новосибирской области: местные производства обеспечивают меньше мяса, круп и сыров, чем требуется региону. Экономист видит и дальнейшее подорожание тех продуктов питания, которые не производятся на месте.

Эдуард Коложвари дает оптимистичный прогноз на будущую динамику цен. По его словам, многие логистические проблемы импорта и поставок уже зашиты в ту цену, которую товары набрали за 8 месяцев.

«Есть основания предполагать, что мы находимся в равновесии и продовольственная инфляция не будет увеличиваться», — заключил доцент.

Напомним, ранее стало известно, что цены на новостройки в Новосибирске выросли на 18% за полгода.

Также цены на бензин в Новосибирске оказались ниже, чем на Кавказе и в Забайкалье.