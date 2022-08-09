Цены на новостройки в Новосибирске выросли на 18% за полгода

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска с начала 2022 года выросла на 18,3%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2022 года декабрю 2021 года составил в Новосибирской области 11%. За это время средняя цена квадратного метра, даже с учётом июльского снижения, в новостройках Новосибирска выросла на 18,3%. По данным Новосибирскстата рост на первичном рынке составил 16,7% на вторичном 8,1%. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Арендные доходы составили за первое полугодие в среднем 3%, даже в условиях высокой инфляции цены на недвижимость выше роста цен.

Необходимо отметить, что доходы по депозитам с марта по август были нестандартно высокими, сейчас после снижение ключевой ставки с 20 до 9,5% они возвращаются к привычному уровню, а рост цен на недвижимость остановился. Но и инфляция за два последних месяца практически нулевая. Если брать периоды времени 10 лет и больше, то недвижимость с учетом дохода от аренды прирастает всегда в 1,5 раза выше инфляции.

По данным РИА Рейтинга, составленного по данным Росстата, средний уровень инфляции в 1 полугодии 2022 года составил в среднем по РФ 11,4%.

На сегодняшний день Новосибирская область находится на 28 месте в рейтинге регионов по уровню инфляции, в СФО выше только Красноярский край с показателем — 10,8%.