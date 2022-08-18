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общество

Жители Новосибирска рассказали о протекающем потолке на станции метро «Студенческая»

Фото Жители Новосибирска рассказали о протекающем потолке на станции метро «Студенческая»
Фото Жители Новосибирска рассказали о протекающем потолке на станции метро «Студенческая»

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Новосибирцы обратили внимание на капающую с потолка на платформу воду внутри станции метро «Студенческая».

18 августа жители Новосибирска пожаловались на протекающий потолок станции «Студенческая»: скопившаяся вода капает прямо на платформу. Видео, снятое внутри станции, опубликовали в сообществе «АСТ-54». На кадрах видно, что вода образовала несколько крупных луж посередине платформы и у лестницы к выходам.

В комментариях многие жители отметили, что такая ситуация внутри станции «Студенческая» продолжается уже вторую неделю. Некоторые также заметили, что аналогичное положение дел можно наблюдать «практически на всех станциях».

«Оно уже давно капает», «Ничего нового...», — написали новосибирцы.

В феврале Сиб.фм рассказывал о предстоящем строительстве двух 100-метровых башен рядом со «Студенческой»: там разместят 31-этажный апарт-отель.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
метро
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