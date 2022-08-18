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общество

Жительница Новосибирска пропустила авиарейс из-за пробки на подъезде к Толмачёво

Фото Жительница Новосибирска пропустила авиарейс из-за пробки на подъезде к Толмачёво
Фото Жительница Новосибирска пропустила авиарейс из-за пробки на подъезде к Толмачёво

Фото Сиб.фм

Жительница Новосибирска рассказала, как из-за многокилометровой пробки на дороге к аэропорту не смогла попасть на рейс в в Москву: пропущенный полёт обошёлся больше чем в 37 тысяч рублей.

16 августа Полина из Новосибирска рассказала Сиб.фм, как растянувшаяся на несколько километров пробка на дороге в аэропорт и изменённая схема движения между пассажирскими терминалами не позволили ей улететь в Москву.

Изначально вылет должен был состояться утром 16 августа, но девушка проспала ранний рейс, билет на который был невозвратным. Единственным решением стала покупка нового билета на другой рейс, который обошёлся в два раза дороже: за него пришлось заплатить 24 тысячи рублей на сервисе Купибилет. В этот раз Полина специально оформила дополнительную возможность вернуть билет. Так как вылет должен был состояться в тот же день, Полина выехала в аэропорт.

«Я ехала на второй рейс нормально, и встала в пробку, где чинят дорогу — три километра, если не больше. Очень много такси стояли в пробке рядом со мной. В машине напротив женщина плакала, которая опоздала, как я из-за пробки», — рассказала девушка.

Ей всё же удалось преодолеть пробку до окончания регистрации, но пройти её так и не удалось — девушку задержала изменённая схемы обхода.

«Такси высаживает у терминала А, чтобы можно было зайти в аэропорт со входа Б, а потом внутри вернуться ко входу А. Я опоздала на минуту до конца регистрации, на минуту!», — поделилась Полина.

Сиб.фм связался с аэропортом Толмачёво, территориальным управлением автомобильных дорог региона, юристом и авиакомпанией — они объяснили, что можно предпринять в подобных ситуациях.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
ТУАД
аэропорт Толмачёво
авиарейс
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