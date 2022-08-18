«Опоздала на минуту до конца регистрации»: жительница Новосибирска не смогла улететь из-за пробки у Толмачёво

Фото Сиб.фм, носят иллюстративный характер; скриншот с сайта KUPIBILET

Жительница Новосибирска рассказала, как пропустила авиарейс из-за многокилометровой пробки на дороге к аэропорту; в результате перелёт в Москву обошёлся ей больше чем в 37 тысяч рублей — ситуацию прокомментировали в Толмачёво и ТУАД.

«В машине напротив женщина плакала»: почему новосибирцы снова не смогли вовремя оказаться в аэропорту

16 августа Полина должна была улететь из Новосибирска в Москву: там живёт её лучший друг, который в этот день отмечал день рождения. Изначально вылет должен был состояться утром, но девушка пропустила ранний рейс — возместить стоимость пропавшего билета в 12 тысяч рублей было невозможно, так как услугу его возвратности нужно было приобретать дополнительно.

Единственным вариантом осталась только покупка билета на другой рейс, который обошёлся уже в два раза дороже: за него девушка заплатила 24 тысячи рублей на сервисе Купибилет. Чтобы избежать повторения предыдущей ситуации, в этот раз она специально оформила дополнительную функцию с возможностью вернуть билет. Вылет должен был состояться в тот же день, 16 августа, и Полина выехала в аэропорт.

«В этом билете, который я взяла на самом деле с огромной переплатой, была графа «Возврат», и я купила эту функцию. Позже оказалось, его можно сделать только за 48 часов до рейса», — рассказала Полина.

На сайте KUPIBILET в разделе «Возврат/обмен авиабилетов» говорится, что агентство предусматривает возможность аннуляции билета, но в определённых случаях некоторые авиакомпании не разрешают провести такую операцию по техническим причинам. Также причинами отказа в аннуляции могут стать: пройденная регистрация, менее 48 часов до вылета, и закрытая регистрация на рейс.

«Я ехала на второй рейс нормально, но встала в пробку, где чинят дорогу. Там пробка на три километра, если не больше. Очень много такси стояли в пробке рядом со мной. В машине напротив женщина плакала, которая опоздала как я из-за пробки», —

говорит она.

Девушка отметила: как рассказал водитель машины, в которой она ехала, «все таксисты в ярости» — многие не первый раз на несколько часов простаивают в заторах на подъезде к аэропорту.

Полине всё же удалось выехать из пробки до того, как регистрация закончилась, но попасть на неё девушке так и не удалось из-за изменённой схемы обхода.

«Дальше лучше: такси высаживает у терминала А, чтобы можно было зайти в аэропорт со входа Б, а потом внутри вернуться ко входу А», — объяснила девушка.

Когда Полина миновала все необходимые переходы и всё-таки добралась до стойки регистрации на свой рейс, до её завершения оставалось несколько минут.

«Там меня просто развернули: женщина на стойке информации накричала на меня и отправила домой», — рассказала девушка.

По её словам, такое поведение сотрудницы аэропорта было спровоцировано тем, что женщина разговаривала по телефону, а так как Полине требовалось максимально оперативно получить помощь, она обращала на себя внимание всеми силами. Тем не менее, все приложенные усилия не принесли результата: попасть на рейс Полина так и не успела.

«Я опоздала на минуту до конца регистрации, на минуту! Куда обращаться, я не знаю, если все терпят это беспредел», —

поделилась она.

Сиб.фм связался с аэропортом Толмачёво и территориальным управлением автомобильных дорог региона: они объяснили, чем был вызван дорожный затор, из-за которого несколько человек не смогли попасть на свои авиарейсы. Также ситуацию прокомментировал юрист — специалист рассказала, что можно предпринять в подобных происшествиях.

«Вины ТУАД нет»: что сообщили об инциденте дорожники

В пресс-службе территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Сиб.фм сообщили: пробка на указанной дороге произошла не из-за ремонтных работ — затор спровоцировала авария.

«Сегодня на указанной дороге было зафиксировано ДТП с участием дорожной техники и легкового автомобиля, который нарушил установленный скоростной режим, из-за чего на дороге образовалась пробка. На компенсацию девушка может рассчитывать только по решению суда, но вины ТУАД нет. Аналогичных жалоб в ТУАД не поступало», — сообщила изданию пресс-секретарь ТУАД Ольга Новикова.

Также в территориальном управлении автомобильных дорог региона обратили внимание, что ремонтные работы по большей части ведутся в ночное время. Завершить их планируется к октябрю 2022 года.

«Это дорога протяжённостью 7,083 км с высокой интенсивностью движения. Главная задача ремонта — повысить пропускную способность трассы и безопасность движения, убрать колейность с дороги», — дополнили в пресс-службе ТУАД.

«Просим пассажиров приезжать заранее»: на что обратили внимание в Толмачёво

Произошедшее прокомментировали и в аэропорту Толмачёво: там объяснили, каким образом можно избежать подобных инцидентов.

Как отметили в пресс-службе Толмачёво, схему парковки и входа в аэровокзальный комплекс изменили сразу после начала реконструкции привокзальной площади.

«На территории аэропорта были установлены баннеры с навигацией, новая схема движения опубликована на сайте и социальных сетях аэропорта. Кроме того, на главной странице официального сайта есть обращение ко всем пассажирам с просьбой приезжать в аэропорт заранее и извинениями за временные неудобства, связанные с реконструкцией», — говорит пресс-секретарь Толмачёво Сабина Киршнер.

В Толмачёво отметили, что у аэропорта нет возможности вести статистику по причинам опоздания пассажиров на рейсы, поэтому точные данные о том, сколько человек опоздали именно из-за проблем с переходами между терминалами, отсутствуют. Тем не менее, в планах «Толмачёво» — пересмотреть действующую сейчас систему обхода, чтобы передвижение по ней стало удобнее и быстрее.

«Потеря времени, денег и нервов»: как оценивает ситуацию правозащитник

Как объяснила новосибирский юрист Елена Попова, пассажиры, попавшие в такие ситуации, могут попробовать вернуть свои потерянные деньги.

«Теоретически подать иск можно и даже нужно пробовать, но по факту это потеря времени, денег и нервов. Если в зарубежной практике имеются положительные прецеденты, то у нас дело не получит нужного развития», — отметила она.

Юрист пояснила: ответчиком могут быть дорожные службы, проводящие длительные ремонтные работы, а также правительство региона. Истцу нужно будет доказать размер причиненных затором на дороге убытков, так как именно их недоказанность влечт отказ в удовлетворении исковых требований.

«Есть яркий пример из нашей судебной практики: в 2012 году в Тверской области была пробка в 200 километров из-за гололёда. Водители стояли в пробке в течение двух суток без сна, воды и еды. Но никаких судебных процессов не последовало, виновные не были наказаны», — рассказала Елена Попова.

Какую информацию предоставил авиаперевозчик

Как сообщила Полина, авиаперевозчиком первого и второго перелёта выступала компания «Победа». В пресс-службе авиакомпании на момент выхода публикации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и объяснить, что могут предпринять пассажиры, оказавшиеся в аналогичных ситуациях.

На сайте «Победы» в разделе «Возврат/Обмен билета» указано, что услуга временно недоступна к покупке с 1 июня 2022 года.

Летом 2022 года новосибирцы уже рассказывали о похожих ситуациях: в июне одна из жительниц не успела на свой авиарейс в Москву, так как около получаса пыталась подъехать к аэропорту по «перекопанной территории», после чего ещё 40 минут потребовалось на досмотр — на входе работала только одна пропускная рама.

А в июле Сиб.фм рассказывал, как почти 100 человек почти 12 часов находились в таможенной зоне аэропорта из-за задержки рейса — среди пассажиров были семьи с детьми.