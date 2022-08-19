700 школьных автобусов проверят на исправность в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области

Автоинспекторы проверят техническое состояние и подготовку водителей школьных автобусов к началу учебного года.

В августе новосибирские автоинспекторы проведут проверку школьного транспорта — к началу учебного года планируется проконтролировать работу 100% подвижного состава. В состав специальной комиссии войдут сотрудники Госавтоинспекции региона, а также специалисты Ространснадзора.

В ходе мониторинга технического состояния проверяется исправность тормозной системы, работа внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях и прочих параметров, которые влияют на безопасность пассажиров. В случае зафиксированных нарушений транспортные средства не допустят к перевозке до того момента, пока недостатки не будут устранены.

«Особое внимание уделяется водителям школьных автобусов. Автоинспекторы проверяют их на предмет привлечения к административной ответственности и стаж работы с категорией «D». Также сотрудники ГИБДД проводят с водителями беседы о важности соблюдения правил дорожного движения и использования средств безопасности», — подчеркнули в МВД по Новосибирской области.

В ведомстве дополнили, что с начала учебного года за школьным транспортом организуют ежедневный контроль непосредственно на маршрутах движения.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал об изменении схемы движения некоторых городских автобусов.