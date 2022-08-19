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общество

Более 200 отдыхающих детского лагеря «Лазурный» в Новосибирской области приняли участие в проекте «С заботой о главном»

Фото Более 200 отдыхающих детского лагеря «Лазурный» в Новосибирской области приняли участие в проекте «С заботой о главном»
Фото Более 200 отдыхающих детского лагеря «Лазурный» в Новосибирской области приняли участие в проекте «С заботой о главном»

Фото: РЖД

18 августа для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере ДОЛ «Лазурный» Западно-Сибирской железной дороги, по инициативе комитета женщин магистрали и Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко состоялась интерактивная встреча в рамках гуманитарного проекта «С заботой о главном».

В рамках мероприятия 220 детей приняли участие в работе 15 интересных локаций, организованных представителями образования, здравоохранения, природных ресурсов и экологии, культуры и спорта, сотрудниками ГУ МЧС России по Новосибирской области и ГИБДД Новосибирской области, работниками Западно-Сибирской железной дороги. Ребятам рассказали о том, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях, таких как пожар, нападение, или встреча со сворой собак. Полученные знания закрепили в игровой форме, которая помогает развивать реакцию, ловкость и внимательность.

Фото Более 200 отдыхающих детского лагеря «Лазурный» в Новосибирской области приняли участие в проекте «С заботой о главном» 2

В конце занятий состоялся круглый стол с педагогическим составом лагеря. В свою очередь, организаторы мероприятия познакомились с особенностями организации воспитательного и образовательного процесса профильной смены для детей работников магистрали.

Фото Более 200 отдыхающих детского лагеря «Лазурный» в Новосибирской области приняли участие в проекте «С заботой о главном» 3

Гуманитарный проект «С заботой о главном» реализуется с июня 2022 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Организаторы представляют интерактивные площадки для детей и родителей, где поднимаются вопросы профилактики безопасного поведения детей, транслируются экспериментальные практики в сфере физической культуры и спорта, решаются вопросы инклюзивного образования, жилищной и молодежной политики. Проект поддерживается правительством и главами районов Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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