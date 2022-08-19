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общество

Бюджета Забайкальского края не хватило на интернет в библиотеках

Фото Бюджета Забайкальского края не хватило на интернет в библиотеках
Фото Бюджета Забайкальского края не хватило на интернет в библиотеках

Фото: Depositphotos

Библиотеки Забайкальского края не могут пользоваться интернетом из-за нехватки денег для оплаты трафика.

Больше половины подключенных к интернету библиотек Забайкальского края не могут пользоваться информацией из всемирной сети из-за нехватки денег для оплаты трафика. Об этом сообщает издание ZabNews.

Трафик библиотек оплачивается из бюджетов районов региона. На данный момент больше 50% библиотек в Забайкальском крае не могут оплатить интернет. Об этом 18 августа сообщила глава министерства культуры Забайкальского края Ирина Левкович в докладе ведомства.

Несмотря на проблемы финансирования, за первую половину 2022 года в регионе доступ к интернету получили 413 библиотек.

Напомним, 15 августа интернет-магазин Wildberries временно сменил название на «Ягодки». Теперь в оформлении сайта используются ягоды: клубника, черника, ежевика. В компании пояснили, что это часть маркетинговой акции.

Также стало известно, что за три дня «чёрной пятницы» 2021 года россияне потратили более 85 миллиардов рублей. Чаще всего при заказах в интернете люди покупали одежду и обувь. Популярностью пользовались и товары для сада и огорода, бытовая техника и продукты.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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