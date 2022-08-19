Фура провалилась в яму на обочине в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Прицеп фуры застрял в яме на обочине дороги в Калининском районе.

Ночью 19 августа на дороге рядом с торговым центром «Колорлон» появилось препятствие в виде фуры: задняя часть грузового автомобиля провалилась в яму на обочине. В результате задние колёса и прицеп застряли в отверстии. Фотографию с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

«Сегодня ночью рядом с домом №100 на Богдана Хмельницкого водитель фуры сдавал назад и не заметил яму рядом с дорогой», — указали в публикации.

Многие из жителей обратили внимание, что такие ситуации происходят нередко, так как многие водители грузовиков стараются припарковаться на обочинах города, чтобы провести там ночёвку.

«Да потому что хватит уже из обочин устраивать парковки. По всему городу фуры ночуют», — отметили они.

Некоторые охарактеризовали яму, в которую провалился автомобиль, «пугающей», и задались вопросом, почему она долгое время находится в неизменном состоянии. В комментариях пояснили, что там располагалась ливневая канализация от улицы Писемского.

Ранее Сиб.фм рассказывал о смертельном ДТП с фурой, в котором погиб 20-летний водитель.