Полиция сообщила подробности смертельного ДТП Honda с фурой в Новосибирске

Фото Сиб.фм, «Спасатели МАСС», пресс-служба ГИБДД

Стали известны подробности столкновения Honda Civic и фуры в Новосибирске со смертельным исходом.

В субботу, 13 августа, Honda Civic столкнулась с грузовиком Scania. Водителя Honda вытащили из автомобиля при помощи специального инструмента, но врачи не смогли его спасти. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «Вконтакте».

20-летний водитель Honda Civic погиб в лобовом столкновении с многотонной фурой на улице Дуси Ковальчук, 1. Передняя часть кузова легкового автомобиля очень сильно повреждена.

Как сообщили спасатели МАСС, водитель еще был жив некоторое время после ДТП. Его вытащили из машины гидравлическими ножницами и передали бригаде скорой помощи, но врачам не удалось спасти его жизнь. Водитель грузовика не пострадал.

По информации ГИБДД Новосибирска, водитель Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся в лоб с грузовиком.

На месте ДТП работает оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 13 августа 16-летний мотоциклист был госпитализирован после ДТП с Land Cruiser.

Также водитель попавшего в ДТП под Новосибирском автобуса остаётся в крайне тяжёлом состоянии с 10 августа.