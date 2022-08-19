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общество

Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из ЛДНР

Фото Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из ЛДНР
Фото Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из ЛДНР

Фото из Telegram-канала «Травников Андрей»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл неделю в Луганской и Донецкой народных республиках.

19 августа губернатор региона Андрей Травников вернулся из рабочей поездки в Луганской и Донецкой народных республиках. Глава Новосибирской области провёл неделю в районе Мариуполя, ответственность за восстановление которого лежит на Новосибирской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Травников Андрей».

Фото Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из ЛДНР 2

Во время нахождения в ЛДНР он встретился с главой района и местными жителями, а также оценил нанесённый военными действиями ущерб и объём работ, которые потребуется выполнить для приведения территории в порядок.

Фото Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из ЛДНР 3

«Разрушений масса, обстрелами повреждены здания, инженерные системы. Одна из наиболее острых задач на сегодня — восстановить жилой фонд и наладить коммунальную инфраструктуру. Уже в ближайшее время развернем работы», — говорится в опубликованном сообщении.

Глава региона призвал поддержать жителей Донбасса и помочь им «как можно быстрее вернуться к обычной жизни в нормальных условиях».

Напомним, в начале августа Андрей Травников рассказал, что начали производить в России после введения санкций.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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