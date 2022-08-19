«Красота и сексуальность далеко не всё»: предпринимательница из Новосибирска — о конкурсе журнала MAXIM, реакции близких и пластике

Фото предоставлено героиней публикации; скриншот с сайта maximonline.ru; коллаж Сиб.фм

Жительница Новосибирска Нина Юманова рассказала, как решила участвовать в конкурсе журнала MAXIM, стремится ли стать «девушкой с обложки», и почему её главный двигатель — любовь к себе.

В августе Сиб.фм рассказал о сибирячке Нине Юмановой — в 37 лет она впервые решила принять участие в конкурсе мужского журнала Miss MAXIM 2022. Женщина прошла первый этап, и её фотографии включили в общее голосование. В разговоре с Сиб.фм она поделилась, как оценивает свои шансы войти в число самых сексуальных россиянок, какие таланты открывают в ней конкурсы красоты, и можно ли сохранить форму без пластических операций.

Нина Юманова переехала в Новосибирск в 2017 году: до этого женщина жила в Ленинск-Кузнецком, где она родилась, выросла, создала семью и открыла собственный бизнес. В родном городе у Нины своя сеть магазинов бытовой техники, поэтому после переезда она «гастролирует» между двумя точками Сибири. По этой же причине на международном конкурсе красоты и развития Smart Queen KUZBASS она представляла Ленинск-Кузнецкий, а не Новосибирск. Это мероприятие стало для Нины Юмановой первым шагом в мир событий такого формата.

«До 2021 года я вообще не участвовала в каких-либо конкурсах, но решила попробовать, когда проходил Smart Queen — в него могли пройти только девушки и женщины, у которых есть своё дело. Там я стала победительницей по единогласному решению, и после этого представила родной город в Москве, честно заработав своё место в топ-5», — рассказала Нина.





В декабре 2021-го женщина отправила заявку на конкурс, объявленный журналом MAXIM. Анкету допустили к участию не сразу: организаторы связались с Ниной и попросили прислать не студийные кадры, снятые профессиональным фотографом, а обычные снимки без обработки, сделанные на камеру телефона.

«После этого «дали добро» и поздравили с первым этапом победы. На тот момент в конкурсе было около 600 участниц. Честно, думаю, что шансы у меня минимальные, но я женщина, которая верит в чудеса, поэтому всё возможно», — делится Нина.

По словам женщины, в Miss MAXIM 2022 не предусмотрено каких-либо творческих этапов — формат и цели конкурса подразумевают другой фокус. Тем не менее, недавно организаторы объявили о новой возможности для участниц: они могут записать небольшое видео о том, какие хобби их вдохновляют.

«Здесь, конечно, классическая «девушка с обложки» должна быть. Но если вы красивая и сексуальная — это одно дело, а если вы ещё чем-то и увлекаетесь — всё-таки другое... Я тоже планирую снять ролик, но пока думаю, что же интересного выбрать, нужно ведь зацепить», —

поделилась планами Нина.

По её словам, участие в конкурсах помогает открывать в себе новые таланты: например, во время подготовки к Smart Queen женщина узнала о своих вокальных данных, заслуживающих внимания и развития.

«Для конкурса был необходим творческий номер, а так как я не умела ничего, кроме как любить объектив, меня отправили «искать себя». Я пришла к педагогу по вокалу и попросила сразу сказать, если слуха нет, и нужно будет «искать» в другом месте. После прослушивания мне сказали: «Где ты была раньше почти 40 лет?». Сейчас мне бы хотелось бы развиваться в этом направлении — займусь им, когда ситуация в стране устаканится», — говорит Нина.

Она рассказала, что любовь к фотографии появилась около восьми лет назад: женщина начала снимать самостоятельно, но спустя год поняла, что гораздо больше ей нравится находиться по другую сторону объектива. Тогда в её соцсетях стали появляться кадры с фотосессией, где она была уже моделью. Нина не скрывает: никаких обучений по моделингу или отдельно позингу она не проходила — словно всё просто идёт изнутри.

«Думаю, когда человек любит себя, такое состояние включается само: он получает удовольствие и от себя, и от процесса. Мне будто бы от природы это далось: мама рассказывала, что я всегда была при своём мнении и знала себе цену», —

говорит Нина.

Одно из главных мест в жизни женщины занимает семья: к 37 годам Нина Юманова стала мамой 20-летней дочери и 5-летнего сына. Сейчас дочь уже учится в Москве на лингвиста, а сын пока живёт с Ниной. Две беременности и роды будто совершенно не отразились на внешности женщины: по мнению Нины, это полностью обусловлено генетически.

«Единственное, что я сделала для своей физической формы — год назад смогла себе позволить неделю походить в спортзал, и на этом моё свободное время закончилось», — говорит она.

Нина поделилась, что всё же не обошлось без хирургического вмешательства: в 2009 году она сделала операцию по увеличению груди. По словам женщины, на этом какие-либо пластические процедуры закончились.

«В остальном, как говорится, всё своё: я не увеличиваю губы, не колю скулы, вообще этим всем не занимаюсь. Базовый уход, конечно, присутствует: мезотерапия, гиалуроночку подколоть — это единственное, зачем я хожу к косметологам», — дополнила женщина.

По словам Нины, близкие люди поддерживают её в любых увлечениях и решениях, поэтому ни публикация притягивающих взгляды и внимание кадров, ни участие в конкурсе по выбору девушки для обложки мужского журнала не вызывают вопросов или конфликтов.

«Это ведь моя жизнь, и её проживаю я — если чего-то хочу, кто может запретить? Ведь если запрещают, я начинаю жить так, как хочет другой, поэтому тут не должно быть каких-либо вопросов не должно быть. Мои родные знают: если я решила или что-то хочу, то иду до конца», —

говорит Нина.

На 19 августа рейтинг Нины Юмановой равен 57% и 35 строчке.

Голосование, которое определит, получит ли новосибирская предпринимательница приглашение на финальный кастинг в Москву, продлится на сайте журнала MAXIM до 15 сентября.