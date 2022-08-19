Новосибирца объявили в розыск после ночной драки в Калининском районе

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В Новосибирске один из посетителей «развлекательного заведения» сильно толкнул другого и сбежал.

6 августа около полуночи «в одном из развлекательных заведений Калининского района» один посетитель толкнул другого. Пострадавший мужчина упал и получил травму головы, а виновник травмы скрылся. Теперь его объявили в уголовный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Драка произошла в доме №14 по улице Тюленина. Словесный конфликт перерос в драку, и один из ее участников получил травму головы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Его текущее состояние не разглашается.

Следователи вменяют разыскиваемому мужчине обвинение по ч.1 ст. 118 УК РФ — «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

МВД просит сообщить о личности и местонахождении подозреваемого по телефонам 8 (383) 232-20-09, 8-913-740-15-13.

Напомним, в марте 16-летний подросток с ножевым ранением пришёл к врачам в травмпункт. Ребёнку оказали первую помощь, а затем отпустили домой. Сотрудники полиции сообщили, что ребенок живёт вместе с мамой, его отец живёт отдельно от них. В последнее время подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Также в Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка. Всё, что о нем известно — портрет, составленный по описанию.