Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирца объявили в розыск после ночной драки в Калининском районе

Фото Новосибирца объявили в розыск после ночной драки в Калининском районе
Фото Новосибирца объявили в розыск после ночной драки в Калининском районе

Фото: Depositphotos

В Новосибирске один из посетителей «развлекательного заведения» сильно толкнул другого и сбежал.

6 августа около полуночи «в одном из развлекательных заведений Калининского района» один посетитель толкнул другого. Пострадавший мужчина упал и получил травму головы, а виновник травмы скрылся. Теперь его объявили в уголовный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Драка произошла в доме №14 по улице Тюленина. Словесный конфликт перерос в драку, и один из ее участников получил травму головы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Его текущее состояние не разглашается.

Следователи вменяют разыскиваемому мужчине обвинение по ч.1 ст. 118 УК РФ — «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

МВД просит сообщить о личности и местонахождении подозреваемого по телефонам 8 (383) 232-20-09, 8-913-740-15-13.

Напомним, в марте 16-летний подросток с ножевым ранением пришёл к врачам в травмпункт. Ребёнку оказали первую помощь, а затем отпустили домой. Сотрудники полиции сообщили, что ребенок живёт вместе с мамой, его отец живёт отдельно от них. В последнее время подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Также в Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка. Всё, что о нем известно — портрет, составленный по описанию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20177
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
19139
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
16676
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14266
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
12077
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
11056
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
8627
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты