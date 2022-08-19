Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка

Фото В Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка
Фото В Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Следком объявил в розыск мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка в Новосибирске.

19 августа объявили в розыск мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщил СУ СК по Новосибирской области.

Преступление было совершено в январе 2022 года на улице Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска. Как докладывают следователи, мужчина «совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении ребенка».

О подозреваемом почти ничего не известно, кроме фотопортрета, составленного по описанию.

Следователи просят сообщить о личности и местонахождении подозреваемого по адресу: город Новосибирск, улица Кошурникова, дом № 10, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 208-24-14, 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 232-14-14, 8 (913) 938-43-68.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о педофиле-онанисте в Первомайском районе Новосибирска. Житель Первомайского района добавил, что увидел происходящее вечером во вторник, 12 июля.

Также криминалист рассказал, как защитить детей от педофилии. Самые базовые советы — провожать детей в детсад и школу, а также забирать их из заведений.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20132
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
18788
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
16655
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14137
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
12055
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
11045
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
8606
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты