В Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Следком объявил в розыск мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка в Новосибирске.

19 августа объявили в розыск мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщил СУ СК по Новосибирской области.

Преступление было совершено в январе 2022 года на улице Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска. Как докладывают следователи, мужчина «совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении ребенка».

О подозреваемом почти ничего не известно, кроме фотопортрета, составленного по описанию.

Следователи просят сообщить о личности и местонахождении подозреваемого по адресу: город Новосибирск, улица Кошурникова, дом № 10, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 208-24-14, 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 232-14-14, 8 (913) 938-43-68.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о педофиле-онанисте в Первомайском районе Новосибирска. Житель Первомайского района добавил, что увидел происходящее вечером во вторник, 12 июля.

Также криминалист рассказал, как защитить детей от педофилии. Самые базовые советы — провожать детей в детсад и школу, а также забирать их из заведений.