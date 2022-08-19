Сибирская генерирующая компания рассказала о ходе капремонта тепломагистрали на улице Кропоткина

Фото предоставлены СГК

Основные мероприятия по капитальному ремонту участка протяженностью 316 метров должны быть выполнены к 25 сентября.

В телеграм-канале СГК Новосибирск со ссылкой на исполнительного директора теплосетевого подразделения СГК Максима Рябенко компания сообщила, что к 17 августа подрядчик СГК – ООО ПСФ «СибАгроСтрой» – выполнил монтаж части трубопроводов по Ипподромской и Кропоткина. В высокой степени готовности тепловая камера на Кропоткина. Вместо блочной конструкции возводится монолитная, которая надежно прослужит будущие десятилетия.

«Обошлись без разрытий и сужения дороги по Ипподромской – трубу проложили под землей. После демонтажа старых трубопроводов две недели чистили от ила и грязи проходной канал, затем провели обследование его строительных конструкций. Состояние оказалось удовлетворительное – в итоге решили его не демонтировать», – отметил Максим Рябенко.

В рамках выездного совещания на месте проведения работ качество ремонта тепломагистрали оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Подрядчик должен завершить основную часть работ до 15 сентября и полностью восстановить благоустройство до 10 октября. «Благоустройство буду контролировать и спрашивать. А за перекладку трубы под землей, без перекрытия Ипподромской – спасибо отдельное», – заявил мэр.

Тепломагисталь на Кропоткина была проложена в 1968 году. За последние 5 лет в отопительный сезон здесь было зафиксировано 5 повреждений, которые привели к массовым отключениям. Магистраль обеспечивает теплом 75 многоквартирных домов, 7 детских и 3 лечебных учреждения.

Чтобы уменьшить ограничения дорожного движения, работы на объекте были разбиты на несколько этапов. Так, удалось избежать полного перекрытия проезда по улицам с интенсивным трафиком Кропоткина и Ипподромская, однако на первых этапах пришлось сузить два отрезка дорог.

На фото – в центре: Анатолий Локоть и Максим Рябенко

К 15 августа специалисты подрядной организации провели монтаж резервной схемы горячего водоснабжения потребителей на время капремонта. Монтаж трубопровода в проходном канале под ул. Ипподромская выполнен на 80%. Также была установлена новая монолитной конструкция тепловой камеры по ул. Кропоткина. Ранее она была сделана из сборного железобетона, сейчас это цельная, монолитная конструкция, более надёжная и долговечная. Далее рабочие проложили трубопровод диаметром 720 мм.

Сегодня ведутся работы по сборке элементов трубопровода диаметром, металлоконструкций неподвижных и направляющих опор, армокаркасов, а также армирование стен теплокамеры.

Программа капремонта рассчитана на 3,3 км тепломагистралей на 10 участках, по данным к 17 августа, она выполнена почти на 80%. Полностью завершены работы, включая благоустройство, на участке по Лыщинского (Горская), двух участках по Котовского, а также над тепловой камерой по Ватутина.

Кроме капитального ремонта СГК ведет техническое перевооружение 8,8 км трубопроводов в однотрубном исчислении еще на 10 участках.