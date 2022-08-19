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Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха, земли и водоёма под Новосибирском

Фото Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха, земли и водоёма под Новосибирском
Фото Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха, земли и водоёма под Новосибирском

Фото автора

В рекордно короткие сроки было возбуждено уголовное дело по заявлению жителей посёлка Красный Яр о загрязнении окружающей среды картонно-бумажным комбинатом после того, как дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Жители посёлка Красный Яр обратились к руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области во время личного приёма. Они рассказали, что жить рядом с картонно-бумажным комбинатом стало невыносимо. По их словам, на предприятии создан овраг для сброса производственных отходов.

В СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области тут же заявили, что будет организована проверка по данному факту. Однако после того, как дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, до возбуждения дела не прошло и суток. При этом в материалах фигурирует сразу две уголовные статьи.

«По поручению Председателя СК России А.И. Бастрыкина следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения отходами производства вод и порчи земли на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, расположенного в п. Красный яр Новосибирского района, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение вод и порча земли)»,

- сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, выброс отходов может привезти к загрязнению и близлежащего водоёма и подземных вод. Полный урон, нанесённый окружающей среде, предстоит установить правоохранителям.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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