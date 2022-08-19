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В детсадах Новосибирска начали запрещать самокаты после смерти 5-летней девочки

Фото В детсадах Новосибирска начали запрещать самокаты после смерти 5-летней девочки
Фото В детсадах Новосибирска начали запрещать самокаты после смерти 5-летней девочки

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

В детских садах Новосибирска стали вводить запреты на использование самокатов на территории после гибели 5-летней девочки.

18 августа стало известно о 5-летней девочке, которая погибла в одном из детских садов Советского района: она скончалась после того, как упала с самоката, на котором каталась во время прогулки. Реанимационные мероприятия, которые провели прибывшие медики, уже не помогли ребёнку. После трагического случая в детских садах города начали запрещать использование самокатов на территории учреждений. Родителям в Октябрьском, Дзержинском, Ленинском и Советском районах об этом сообщили уже 19 августа.

«В нашем детском саду теперь нельзя ездить на самокате. Свободно на них и раньше никто из ребят не ездил, но дети по утрам доезжали до сада на самокатах или велосипедах, на самой территории садика проезжали эти несколько метров до входа и оставляли их у входа. Теперь так делать нельзя. Родителям сообщили, что самокатов вообще быть не должно в саду. Нам воспитатель сообщила, что это решение приняла заведующая после вчерашней трагедии», — рассказала одна из жительниц в разговоре с «BFM-Новосибирск».

Отмечается, что во многих дошкольных учреждениях к родителям и раньше обращались с просьбами приводить детей без самокатов, а также ограничивали их движение по территории. В качестве аргументов приводили риски падения и отсутствие у детей защитной экипировки.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
детские сады
дети
самокат
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