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В детском саду, где погибла 5-летняя девочка, просили отремонтировать тротуар

Фото В детском саду, где погибла 5-летняя девочка, просили отремонтировать тротуар
Фото В детском саду, где погибла 5-летняя девочка, просили отремонтировать тротуар

Фото "МК в Новосибирске"

После страшной трагедии, которая произошла в Новосибирске, в детском саду №280, родители привели малышей без самокатов. Ситуация больше напоминает несчастный случай, но в дошкольном учреждении рассказали, что асфальт просили отремонтировать, и не раз.

Трагедия в детском саду №280 на ОбьГЭСе произошла 18 августа во время дневной прогулки. 5-летняя Катя* схватила самокат и разогналась во дворе. После падения девочка потеряла сознание, её пытались откачать, но безуспешно.

Сегодня, 19 августа, на месте трагедии побывал корреспондент «МК в Новосибирске». Некоторые родители даже не знали о случившемся, а о воспитателях детсада все отзываются хорошо.

Фото В детском саду, где погибла 5-летняя девочка, просили отремонтировать тротуар 2

Но вот стоит отметить, что на асфальте во дворе садика и путях, ведущих к нему, нет живого места. Тротуары разрушены, либо же на них огромные выбоины. При этом сотрудники дошкольного учреждения рассказали, что неоднократно просили отремонтировать дорожное полотно.

«Мы за свои деньги краску купили, отремонтировали детские малые игровые формы за свой счет. На асфальт у нас денег нет, эти вопросы к городской администрации. Средства на это нам не выделяют. Мы много раз обращались с этим вопросом. В хорошем состоянии только новые детские сады, нашему уже за 60 лет. Не могу вам сказать, почему девочка упала, наверное, соскользнула в яму», — анонимно рассказала одна из сотрудниц.

Сейчас дорожную ситуацию изучают прокуроры, которые и дадут правовую оценку действиям воспитателей: а именно, была ли в их действиях халатность.

*Имя малолетней героини изменено

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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