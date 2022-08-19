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В Ленинградской области фотографы сняли необычное северное сияние

Фото В Ленинградской области фотографы сняли необычное северное сияние
Фото В Ленинградской области фотографы сняли необычное северное сияние

Фото: Мария Кенсовская/Астро фото болото

В мире астрономии яркое событие произошло в Ленинградской области: в Лужском районе фотографы запечатлели северное сияние.

Завораживающие кадры ночью пятницы, 19 августа, сделала лениградский фотограф Мария Кенсовская. Ярко-розовые переливы можно было наблюдать в Лужском районе, а красоту Авроры дополняли закатное небо и россыпь звезд.

Как рассказывает издание online47, огни Авроры осветили Ленинградскую область в промежутке времени с 23:40 до 00:10. В это время, кстати, могут себя плохо чувствовать сердечники, потому что происходит геомагнитная активность. Магнитное поле Земли захватывает частицы солнечного ветра. Они перемещаются по направлению к полюсам, где сталкиваются с атмосферой Земли. В результате этого и рождается северное сияние.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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