Замминистра здравоохранения Чечни Фадеев поддержал осужденного забайкальского чиновника

Фото: Газета «Балейская новь»

Осужденного за превышение полномочий главу района в Забайкалье Сергея Гальченко поддержал замминистра здравоохранения Чечни Павел Фадеев.

До переезда в Чечню Фадеев был главврачом туберкулезного диспансера в Чите. Он выразил поддержку Сергей Гальченко, осужденному за превышение полномочий, на своей странице «ВКонтакте». Об этом сообщает издание ZabNews.

Павел Фадеев отметил, что осужденный чиновник много сделал для жителей района и улучшил его инфраструктуру.

«Сергей Юрьевич, держись! Верю в справедливое решение суда апелляционной инстанции!» – написал Фадеев.

Напомним, 3 августа Балейский городской суд приговорил главу района Сергея Гальченко к 4 годам лишения свободы условно. Следствие установило, что Гальченко выплатил 5 лишних миллионов рублей строительной компании за снос уже снесенных помещений.

Кроме условного срока суд потребовал взыскать с Сергея Гальченко нанесенный ущерб и на 2 года запретил занимать должности на госслужбе.

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