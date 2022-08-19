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общество

Замминистра здравоохранения Чечни Фадеев поддержал осужденного забайкальского чиновника

Фото Замминистра здравоохранения Чечни Фадеев поддержал осужденного забайкальского чиновника
Фото Замминистра здравоохранения Чечни Фадеев поддержал осужденного забайкальского чиновника

Фото: Газета «Балейская новь»

Осужденного за превышение полномочий главу района в Забайкалье Сергея Гальченко поддержал замминистра здравоохранения Чечни Павел Фадеев.

До переезда в Чечню Фадеев был главврачом туберкулезного диспансера в Чите. Он выразил поддержку Сергей Гальченко, осужденному за превышение полномочий, на своей странице «ВКонтакте». Об этом сообщает издание ZabNews.

Павел Фадеев отметил, что осужденный чиновник много сделал для жителей района и улучшил его инфраструктуру.

«Сергей Юрьевич, держись! Верю в справедливое решение суда апелляционной инстанции!» – написал Фадеев.

Напомним, 3 августа Балейский городской суд приговорил главу района Сергея Гальченко к 4 годам лишения свободы условно. Следствие установило, что Гальченко выплатил 5 лишних миллионов рублей строительной компании за снос уже снесенных помещений.

Кроме условного срока суд потребовал взыскать с Сергея Гальченко нанесенный ущерб и на 2 года запретил занимать должности на госслужбе.

Ранее в Чечне все сотрудники МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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