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общество

Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет

Фото Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет
Фото Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет

Фото: Depositphotos

В Новосибирске неравнодушный пассажир вывел из автобуса мужчину, трогавшего девочку 10-12 лет за коленки.

Пассажир автобуса обратил внимание на подозрительного мужчину, который прикасался к коленкам несовершеннолетней девочки и помог полиции изолировать его от ребенка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

В пятницу, 19 августа, днем, в автобусе №28 мужчина гладил коленки девочки 10-12 лет. На это обратил внимание другой пассажир и призвал вызвать полицию. Когда реакции от других пассажиров не последовало, неравнодушный человек вывел подозрительного мужчину из автобуса на остановке «Автокомбинат» и привел в здание, где его ждал наряд полиции.

На опубликованном видео задержанный не отрицает, что прикасался к ребёнку.

Сотрудники полиции отвезли мужчину в отделение и начали разбираться в произошедшем. Также они ищут родителей девочки.

Автобус с напуганной девочкой продолжил движение.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка. О мужчине почти ничего не известно, кроме фотопортрета, составленного по описанию.

Также следователи в Новосибирске восстановили хронологию событий в день смерти 11-летней девочки, которая скончалась 30 мая в результате наезда поезда.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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