Жительница Новосибирска рассказала об участии в конкурсе мужского журнала MAXIM

Фото предоставлено героиней публикации; коллаж Сиб.фм

Жительница Новосибирска Нина Юманова рассказала, почему решила участвовать в конкурсе журнала для мужчин MAXIM и что планирует сделать для победы.

В августе Сиб.фм написал о сибирячке Нине Юмановой: в 37 лет она впервые решила принять участие в конкурсе мужского журнала Miss MAXIM 2022. Женщина уже прошла первый этап, и её фотографии размещены в общем голосовании.

Нина рассказала Сиб.фм, что её анкету одобрили не сразу: после высланной заявки с ней связались организаторы и попросили прислать не студийные кадры, а обычные фотографии «с телефона».

«После этого «дали добро» на участие и поздравили с первым этапом победы. На тот момент в конкурсе было около 600 участниц было. Честно, я думаю, что шансы у меня минимальные, но я женщина, которая верит в чудеса, поэтому всё возможно», — говорит Нина.

Сейчас она продумывают идею видеоролика, в котором расскажет о своих увлечениях: недавно участницам конкурса предоставили возможность поделиться с голосующими своими хобби.

«Здесь, конечно, классическая «девушка с обложки» должна быть. Но если вы красивая и сексуальная — это одно дело, а если вы ещё чем-то и увлекаетесь — всё-таки другое», —

уверена Нина.

Женщина не скрывает, что совсем без хирургического вмешательства не обошлось: в 2009 году она сделала операцию по увеличению груди. Это стало её первой и последней пластической процедурой.

«В остальном, как говорится, всё своё: я не увеличиваю губы, не колю скулы, вообще этим всем не занимаюсь. Базовый уход, конечно, присутствует: мезотерапия, гиалуроночку подколоть — это единственное, зачем я хожу к косметологам», — дополнила Нина.

Голосование, которое определит, получит ли Нина Юманова приглашение на финальный кастинг в Москву, продлится на сайте журнала MAXIM до 15 сентября. Сейчас она занимает 35 строчку с рейтингом в 57%.

О том, как ей удаётся совмещать ведение собственного бизнеса с заботой о семье и любовью к камере, почему из фотографа она «переквалифицировалась» в модель, и каким образом конкурсы красоты раскрывают новые таланты, Нина Юманова рассказала в разговоре с Сиб.фм.