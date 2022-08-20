В Новосибирске на маршрут №5 выйдут автобусы нового перевозчика

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В мэрии Новосибирска сообщили об изменении на маршруте №5, который идёт от улицы Дюканова и до посёлка Северный: в рейсы выйдут новые автобусы.

Новый перевозчик начнёт обслуживать маршрут с субботы, 20 августа. После расторжения договора с прежним перевозчиком на его место придёт МКП «Новосибгортранс».Т Предприятие выведет на маршрут машины с двигателями на газомоторном топливе.

Этот транспорт удобен для людей с ограниченными возможностями – в автобусах низкий пол и имеется аппарель (площадка для подъёма и спуска грузов). Автобусы можно отнести к классу комфорта: в машинах установлены кондиционеры, камеры видеонаблюдения и бескондукторная система оплаты.

Также напомним, что скоро новосибирские полицейские выйдут проверять школьные автобусы на предмет исправности.