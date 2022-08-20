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Аудиогид по Академгородку запустили для жителей и гостей Новосибирска

Фото Аудиогид по Академгородку запустили для жителей и гостей Новосибирска
Фото Аудиогид по Академгородку запустили для жителей и гостей Новосибирска

Фото из публикации сообщества «Новосибирская область» ВКонтакте

С 20 августа изучить Академгородок можно с помощью аудиогида «Тропой науки»: в него включена информация о главных достопримечательностях научного центра Новосибирска.

20 августа стало известно о запуске специального аудиогида по Академгородку, который создан для самостоятельных прогулок по центру новосибирской науки. В нём рассказывается о важнейших туристических объектах, которыми славится Академгородок: выставочный центр СО РАН, Дом ученых, сибирский геологический и палеонтологический музеи, Технопарк, лавочка-шпаргалка у НГУ, научно-образовательный центр «Эволюция Земли», ботанический сад, «пруд с уточками». В аудиогиде «Тропой науки» звучит информация и о множестве других достопримечательностей, разбросанных в разных уголках научного центра.

Аудиогид с бесплатным доступом можно найти в мобильном приложении «Новосибирская область». Приложение доступно в AppStore и Google Play, а также на туристическом портале Новосибирской области trip2sib.ru и на международной платформе izi.travel.

Напомним, ранее Институт катализа и Институт гидродинамики СО РАН подписали госконтракты на строительство экспериментальной станции ЦКП «СКИФ» стоимостью 1,1 миллиард.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
туризм
Академгородок
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