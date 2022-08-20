Хоккеисты «Сибири» поучаствовали в фотосессии с бездомными животными

Фото из публикации сообщества «ХК "Сибирь"» ВКонтакте

Игроки хоккейной команды Новосибирска снялись в традиционной фотосессии ко Всемирному дню бездомных животных.

20 августа во всём мире отмечают Международный день защиты бездомных животных. Без соответствующих мероприятий, привлекающих внимание к проблеме ещё не нашедших хозяев питомцев, не обходится и в Новосибирске. Многие тематические акции уже превратились в традиции: например, благотворительная фотосессия хоккеистов «Сибири» с обитателями фонда помощи животным «Варежка».

Несколько кадров с пушистыми и хвостатыми питомцами «Варежки», а также лаконичными рассказами об их судьбе, опубликовали в официальном сообществе хоккейной команды.

«На днях животные фонда посетили нашу тренировку и познакомились с хоккеистами! Все котики и собачки ищут хозяев, которые будут ухаживать за ними и любить, а мы будем рады, если этими хозяевами станете вы – наши болельщики! Уж мы-то по себе знаем, как вы умеете любить! Будем рады видеть наших новых друзей с вами на тренировке», — говорится в публикации.

Чтобы дать возможность обрести дом приглянувшемуся зверьку, для начала понадобится заполнить анкету будущего хозяина на сайте varezhka.care.

Как писал Сиб.фм ранее, до весны 2023 года в Новосибирске появится новый муниципальный приют для животных: летом 2022 года на его строительство выделили 10 миллионов рублей.