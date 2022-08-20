Мухоморы за 40 000 рублей разбирают на рынке новосибирцы

Фото: Алексей Лукоянов / pixabay.com

Ядовитые грибы, которые заменяют алкоголь, оказывается, очень популярны в Новосибирске – цена за 1 килограмм доходит до 40 000 рублей.

Сиб.фм уже рассказывал, что в Новосибирске мухоморы активно пропагандирует биолог-натуралист Ринат Султанов. Он продаёт на Центральном рынке 50 грамм сушенных грибов за 1 500 – 2000 рублей. Таким образом, килограмм продукции обойдётся в 30 000 – 40 000 рублей.

Корреспонденты "АиФ-Новосибирск" провели мониторинг рынка и постарались найти наиболее низкую цену на эту продукцию. Так, индивидуальный предприниматель Евгений Кулагин продаёт сушёные шляпки красного мухомора по цене 1 300 рублей за 50 грамм, или 26 000 рублей за 1 килограмм.

Дорого стоят ядовитые грибы и в интернете: например, магазин "Сибирский мухомор" предлагает сушёные красные мухоморы по цене 1500 рублей за 50 грамм, или 30 000 рублей за 1 килограмм.

Дешевле всего мухоморы можно купить в интернет-магазине "Здоровая планета", при этом есть выбор – предлагается серо-розовый, красный или пантерный мухомор. 1 кг промытых и сушёных шляпок серо-розового гриба стоит 19 000 рублей, 1 кг шляпок красного мухомора — 20 000 рублей, а 1 кг шляпок пантерного мухомора — 43 000 рублей.