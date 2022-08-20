Родители погибшей в детсаду Новосибирска девочки требуют найти виновных в трагедии

Фото "МК в Новосибирске"

Следователи СКР устанавливают причины смерти 5-летней девочки в новосибирском детсаду №280 – родители надеются, что виновных установят.

По горячим следам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Под подозрением заведующая и воспитатель, которая пыталась спасти девочку.

Родители девочки требуют сурового наказания для виновных. Между тем, во дворе детского сада такие выбоины, что для прогулок они могут быть опасными. Сотрудники дошкольного учреждения рассказали, что неоднократно просили отремонтировать дорожное полотно.

«Мы за свои деньги краску купили, отремонтировали детские малые игровые формы за свой счет. На асфальт у нас денег нет, эти вопросы к городской администрации. Средства на это нам не выделяют. Мы много раз обращались с этим вопросом. В хорошем состоянии только новые детские сады, нашему уже за 60 лет. Не могу вам сказать, почему девочка упала, наверное, соскользнула в яму», — анонимно рассказала одна из сотрудниц.

Сейчас дорожную ситуацию изучают прокуроры, которые и дадут правовую оценку действиям воспитателей: а именно, была ли в их действиях халатность.