Спасатели МЧС эвакуировали кошку из горящего барака в Новосибирске

Фото МЧС России по Новосибирской области

Днём 20 августа огнеборцы МЧС России тушили пожар в частично расселённом ветхом бараке в Ленинском районе Новосибирска – спасать пришлось кошку.

Вызов на пульт пожарных поступил в субботу, 20 августа, в начале второго дня. По сообщениям очевидцев, горел барак, в некоторых квартирах которого ещё жили люди. Первый пожарный расчёт был на месте уже через 4 минуты.

"Со слов соседей, в доме никого не было. Звено газодымозащитников провело разведку в задымленных помещениях на наличие людей. По оперативным данным, пострадавших нет. Пожарные эвакуировали на свежий воздух кошку: животное также не пострадало",

- сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

На то, чтобы потушить пожар ушло около 10 минут. Как выяснилось, горели вещи на площади 12 квадратных метров. А вот чтобы не допустить повторного возгорания, пришлось вскрывать пол в горевшей квартире и использовать тепловизор. Судьба кошки-погорельца на данный момент неизвестна.

Также напомним, что вчера, 19 августа, спасателям МАСС пришлось спасать белку из детского сада, которая застряла в окне.