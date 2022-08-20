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ТЦ «Квадрат» продают за 130 млн в Новосибирске

Фото ТЦ «Квадрат» продают за 130 млн в Новосибирске
Фото ТЦ «Квадрат» продают за 130 млн в Новосибирске

Фото с сайта avito.ru

Торговый центр «Квадрат» с «Лентой» и «Фармакопейкой» продают за 130 миллионов в Новосибирске.

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр «Квадрат»: в стоимость комплекса, оценённого в 130 миллионов рублей, входят также несколько арендаторов — «Лента»и «Фармакопейка», а также магазины с игрушками и фруктами. Объявление размещено на «Авито» в разделе продажи коммерческой недвижимости.

В описании значится, что продажа «Квадрата», расположенного на территории Кропоткинского жилмассива, производится собственником. Также в объявлении говорится, что «Лента» арендует площадь в торговом центре на 10 лет, договор с «Фармакопейкой» заключён на пять лет, в то время как с остальными арендаторами — на 11 месяцев.

Фото ТЦ «Квадрат» продают за 130 млн в Новосибирске 2

Уточняется, что в здании проведён «новый качественный ремонт», установлены охранно-пожарная сигнализация, система кондиционирования и вентиляции, а также имеется парковка на 100 машин.

Уточняется, что 130 миллионов, которые понадобится заплатить за покупку «Квадрата», не облагаются комиссией.

Ранее Сиб.фм писал о продаже 4-звёздочного отеля «Добролюбов» — его оценили в 150 миллионов рублей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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