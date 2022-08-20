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В Новосибирске педофила из автобуса проверят на причастность к другим преступлениям

Фото В Новосибирске педофила из автобуса проверят на причастность к другим преступлениям
Фото В Новосибирске педофила из автобуса проверят на причастность к другим преступлениям

Фото: Depositphotos

Много шума в Новосибирске наделала история с изгнанием из автобуса пристававшего к девочке мужчины: неравнодушные пассажиры его задержали и передали на руки полиции. Сейчас уточняется его причастность к другим преступлениям.

Инцидент произошёл 19 августа, днем, в автобусе №28. Пассажиры заметили, что мужчина гладил коленки девочки 10-12 лет. Один из очевидцев задержал мужчину, вывел его из автобуса и передал на руки полицейским.

Сотрудники МВД сейчас устанавливают личность девочки, которая подверглась нападкам педофила, а также проверяют причастность его к другим преступлениям. В социальных сетях появилось видео с задержанным, на кадрах которого он рассказывает как это всё происходило. При этом становится понятно, что случай – не первый.

- Я задену, но я не считал это плохим поступком. У меня просто нет долго отношений, – говорит задержанный.

- То есть тебе хватало просто чуть-чуть, за коленку подержать? – спрашивают силовики.

- Отношений мне не хватало тоже... – мямлит мужчина на видео.

Теперь мужчине грозят отношения с УК РФ, в случае если будет возбуждено уголовное дело.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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