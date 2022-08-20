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В Новосибирске женщина на "Шкоде" сбила 12-летнего мальчика на самокате

Фото В Новосибирске женщина на "Шкоде" сбила 12-летнего мальчика на самокате
Фото В Новосибирске женщина на "Шкоде" сбила 12-летнего мальчика на самокате

Фото ГИБДД Новосибирска

ДТП произошло в Советском районе Новосибирска в обед 20 августа – мальчику оказали помощь медики, причины аварии уточняют автоинспекторы.

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что всё произошло в 13.45 минут в субботу, 20 августа. 49-летняя женщина на автомобиле "Шкода Октавия" ехала по одному из дворов в посёлке "Ща". Около дома №14 на улице Полевая она не заметила ребёнка на самокате.

"Она совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик, 2010 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется", – сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска.

На месте ещё работают автоинспекторы, которые уточняют все обстоятельства ДТП. В ГИБДД не раз уже просили внимательнее следить за детьми, которые катаются во дворе на самокатах. А в детских садах после смерти 5-летней девочки вообще запретили этот двухколёсный транспорт. Впрочем, родители разбившегося ребёнка всё равно требуют найти виновников трагедии.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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