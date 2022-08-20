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В Новосибирске женщины каждый день едут к спасателям снимать кольца

Фото В Новосибирске женщины каждый день едут к спасателям снимать кольца
Фото В Новосибирске женщины каждый день едут к спасателям снимать кольца

Фото: МАСС Новосибирска

В Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска рассказали, что сотрудникам чуть ли не каждый день приходится снимать кольца с опухших пальцев женщин.

С такими просьбами жительницы Новосибирска обращались последние два дня подряд. 19 августа 48-летняя женщина сама приехала в спасательный отряд "Центральный" и просила снять с неё кольцо.

"Зачастую обращаются уже тогда, когда снять кольца без повреждения уже не возможно и их приходится портить, перекусывать или распиливать,

– рассказали в пресс-службе МАСС. — Спасатели МАСС рекомендуют снимать украшения сразу же, если вы почувствовали дискомфорт при их ношении. Пальцы рук могут опухнуть быстро, после чего снять украшение самостоятельно и без повреждений уже не получится".

В четверг, 18 августа, с аналогичной просьбой о снятии кольца в МАСС обращалась 67-летняя жительница Новосибирска. В обоих случаях кольца пришлось "перекусить" специальным инструментом. Спасатели просят не затягивать до такого, а самостоятельно снимать кольца, пока есть возможность.

Также напомним, что в минувшую пятницу, 19 августа, спасателям МАСС пришлось ловить белочку в детсаду на улице Объединения.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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