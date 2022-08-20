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В Новосибирской области пропал мужчина из заколоченного дома

Фото В Новосибирской области пропал мужчина из заколоченного дома
Фото В Новосибирской области пропал мужчина из заколоченного дома

Фото: "ЛизаАлерт"

В деревне Малый Чик Новосибирской области пропал 44-летний мужчина: приехавшие родственники обнаружили лишь заколоченный дом.

В последний раз 44-летнего Константина Новоселова видели на родине – в деревне Малый Чик Коченевского района – 18 августа. Его родственники уезжали на несколько дней, а вернувшись, обнаружили заколоченный дом.

Как сообщают очевидцы, в последний раз жители деревни видели его 18 августа. Мужчина ушёл из Малого Чика без денег и документов. Родственники обратились за помощью к волонтёрам поискового отряда «ЛизаАлерт».

В ориентировке указана примерный рост мужчины – 173 сантиметра. Константин – мужчина средних лет, худощавого телосложения с серыми глазами, волосы тёмного цвета с сединой. Предположительно, в день исчезновения был одет в синие штаны с лампасами. Если вам что-нибудь известно о местонахождении Константина Новоселова – позвоните по тел. 8 800 700–54–52.

Напомним, пока не нашёлся и мужчина 64 лет в брюках и сандалиях, который накануне ушёл из медицинского учреждения в рабочем посёлке Краснообск.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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