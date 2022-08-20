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Видео с домогавшимся школьницы в автобусе №28 новосибирцем опубликовали в соцсетях

Фото Видео с домогавшимся школьницы в автобусе №28 новосибирцем опубликовали в соцсетях
Фото Видео с домогавшимся школьницы в автобусе №28 новосибирцем опубликовали в соцсетях

Скриншот из видео в сообществе «Инцидент Новосибирск»

В открытом доступе появилось видео с жителем Новосибирска, который гладил колени маленькой девочки в автобусе №28.

19 августа в соцсетях появилась информация об инциденте в автобусе №28: там взрослый мужчина домогался девочки школьного возраста. Некоторое время спустя один из пассажиров вывел его из автобуса и передал наряду полиции. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Новосибирск».

«Он гладил коленки девочки лет 10-12. Неравнодушный мужчина в оранжево-зеленой куртке, увидев это попросил вызвать наряд полиции. Никто не откликнулся. На остановке "Автокомбинат" он вытащил домогателя из автобуса и привел в ближайшее здание, где уже был вызван наряд», — говорится в публикации.

Фото Видео с домогавшимся школьницы в автобусе №28 новосибирцем опубликовали в соцсетях 2

Также к ней было прикреплено видео: в нём мужчина признаётся, что не считает «чуть-чуть задеть ребёнка» плохим поступком, а также поясняет, что у него долго не было отношений.

Как сообщал Сиб.фм ранее, сотрудники регионального МВД устанавливают полные обстоятельства произошедшего после соответствующего сообщения, а также выясняют причастность задержанного к другим подобным эпизодам.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
домогательства
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