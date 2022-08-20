Житель Бердска потребовал сменить главврача больницы и министра здравоохранения НСО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На сайте Сhange.org появилась петиция, которую создал житель Бердска Новосибирской области: в ней мужчина указывает на проблемы местной больницы и требует смены руководства.

Автором петиции выступил Денис Абикенов – его возмущает состояние медицины в Бердске. По мнению мужчины, местные пациенты остаются без узких специалистов на протяжении десятилетия. При этом Денис считает, что не помогла даже смена руководителя ЦГБ.

"Нет приема у ЛОРа, нет приема у гинеколога, нет приема в стоматологии. Министр, конечно же, приезжает, хмурит бровки, меняет главврачей. А пациентам от этих смен «мебели» ни жарко, ни холодно. На днях главврач вообще выдала, что найти невролога невозможно"

— сказано в петиции Дениса, которую он публикует от лица жителей Бердска.

Как заявляет автор обращения, он считает бесполезной деятельность главного врача ЦГБ и министра здравоохранения, поэтому считает и бессмысленным её финансирование. На данный момент Дениса поддержали более 500 местных жителей.

Напомним, предыдущая смена руководства в Бердской городской больнице произошла в начале этого года. Против экс-главврача Аллы Дробинской также собирали подписи, в итоге она возглавила региональный перинатальный центр.