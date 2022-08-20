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общество

Жители Искитима добились отмены строительства исправительного центра для осуждённых

Фото Жители Искитима добились отмены строительства исправительного центра для осуждённых
Фото Жители Искитима добились отмены строительства исправительного центра для осуждённых

Фото: Depositphotos

Новосибирская птицефабрика отправила ГУФСИН уведомление о расторжении договора: от строительства исправительного центра представители производственного предприятия отказались после нажима общественного мнения.

Скандал начал развиваться после того, как 12 августа глава Искитима Сергей Завражин подтвердил, что исправительный центр появится в микрорайоне Шипуново. Для общежития заключённых одно из зданий предоставила "Новосибирская птицефабрика".

Планировалось, что 50 заключённых будут трудиться на предприятии. Но против такого положения дел восстали местные жители: они заявили, что если нужно будет, то "днём и ночью" будут выходить на митинг.

Прочитав все эти сводки новостей, руководство "Новосибирской птицефабрики" приняло решение отключаться от труда заключённых.

«В ближайшее время вывезем всё, что завезли и будем использовать здание, как и раньше для общежития наших иногородних сотрудников», — сообщила "BFM-Новосибирск" заместитель гендиректора предприятия Галина Лупанова.

Что теперь будут делать с исправительным центром власти, и куда его перенесут – остаётся открытым вопросом. Ранее от него также "отбивались" жители Бердска.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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