Жители Искитима добились отмены строительства исправительного центра для осуждённых

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Новосибирская птицефабрика отправила ГУФСИН уведомление о расторжении договора: от строительства исправительного центра представители производственного предприятия отказались после нажима общественного мнения.

Скандал начал развиваться после того, как 12 августа глава Искитима Сергей Завражин подтвердил, что исправительный центр появится в микрорайоне Шипуново. Для общежития заключённых одно из зданий предоставила "Новосибирская птицефабрика".

Планировалось, что 50 заключённых будут трудиться на предприятии. Но против такого положения дел восстали местные жители: они заявили, что если нужно будет, то "днём и ночью" будут выходить на митинг.

Прочитав все эти сводки новостей, руководство "Новосибирской птицефабрики" приняло решение отключаться от труда заключённых.

«В ближайшее время вывезем всё, что завезли и будем использовать здание, как и раньше для общежития наших иногородних сотрудников», — сообщила "BFM-Новосибирск" заместитель гендиректора предприятия Галина Лупанова.

Что теперь будут делать с исправительным центром власти, и куда его перенесут – остаётся открытым вопросом. Ранее от него также "отбивались" жители Бердска.